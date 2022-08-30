Путин по телефону поздравил Лукашенко с 68-летием

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в ходе которого тепло поздравил коллегу с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лукашенко поздравил Путина с 30-летием дипломатических отношений Белоруссии и России

«Обсуждены некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, а также ситуация на Украине», - отмечается в сообщении.

Ранее Путин направил Лукашенко телеграмму, в которой поздравил белорусского лидера с 68-летием. Российский президент отметил, что его коллега вносит большой личный вклад в развитие дружественных связей и партнерского взаимодействия двух стран, а также пожелал Лукашенко «крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:День РожденияПоздравлениеАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
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