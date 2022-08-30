Путин по телефону поздравил Лукашенко с 68-летием
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в ходе которого тепло поздравил коллегу с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждены некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, а также ситуация на Украине», - отмечается в сообщении.
Ранее Путин направил Лукашенко телеграмму, в которой поздравил белорусского лидера с 68-летием. Российский президент отметил, что его коллега вносит большой личный вклад в развитие дружественных связей и партнерского взаимодействия двух стран, а также пожелал Лукашенко «крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,5 млн+37 067 / сут.
Умерли
384 тыс.+94 / сут.
Выздоровели
18,6 млн+36 729 / сут.
- Путин по телефону поздравил Лукашенко с 68-летием
- Прокуратура направила в суд иск о признании экстремистскими песни и клипа Оксимирона
- СМИ: Иран передал России первую партию беспилотников
- В США призвали Зеленского пойти на переговоры для спасения Украины
- Боррель заявил об «очень плохой» ситуации в зоне боевых действий на Украине
- «Газпром» предупредил французскую Engie о сокращении поставок газа
- В Германии исключили отправку европейских военных на Украину
- Правительство утвердило календарь выходных и праздников на следующий год
- Херсонская ВГА заявила о ликвидации диверсионно-разведывательной группы
- Местные власти сообщили об обстреле ВСУ хранилища отработанного топлива ЗАЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru