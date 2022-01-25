Путин поздравил студентов с Татьяниным днем
Президент Владимир Путин поздравил российских студентов с Татьяниным днем, который отмечается ежегодно 25 января. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер провел с учащимися встречу в формате видеоконференции. Глава государства поздравил с Днем студенчества не только учащихся вузов, ординаторов, аспирантов, но также школьников, готовящихся к поступлению в высшие учебные заведения.
«Память о студенческом братстве, удивительной студенческой поре остаются с нами на всю жизнь. Не случайно, что сегодняшние ученые, врачи, инженеры…спустя годы дружат, встречаются со своими сокурсниками, с теплотой вспоминают направления своих профессоров», — цитирует Путина РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+67 809 / сут.
Умерли
327 тыс.+681 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+26 404 / сут.
- Путин поздравил студентов с Татьяниным днем
- Доктор Мясников выступил против массового тестирования на COVID-19
- Конституцию Крыма решили изменить
- ФК «Сочи» объявил о переходе игрока «Спартака» Мелкадзе
- Песков прокомментировал предложение Кадырова забрать Украину
- Путин проведет встречу с руководителями ведущих компаний Италии
- Все школы Тюмени эвакуировали из-за сообщений о «минировании»
- «Ставить к стенке». Депутат предложил наказывать защитников бродячих собак
- В Кремле рассказали о темах переговоров Путина с президентом Кубы
- В аэропортах Узбекистана авиаколлапс из-за «блэкаута»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru