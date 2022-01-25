Путин поздравил студентов с Татьяниным днем

Российский лидер провел с учащимися встречу в формате видеоконференции. Глава государства поздравил с Днем студенчества не только учащихся вузов, ординаторов, аспирантов, но также школьников, готовящихся к поступлению в высшие учебные заведения.

«Память о студенческом братстве, удивительной студенческой поре остаются с нами на всю жизнь. Не случайно, что сегодняшние ученые, врачи, инженеры…спустя годы дружат, встречаются со своими сокурсниками, с теплотой вспоминают направления своих профессоров», — цитирует Путина РИА Новости.

