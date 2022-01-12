Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником, а также 300-летием создания этой структуры в России. Поздравление от главы государства опубликовано на сайте Кремля.
Как отметил Путин, на протяжении своей истории прокуратура твердо отстаивает верховенство Закона, правовые устои государства и общества, пишет RT.
«Сегодня прокуратура как единая, централизованная система играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан, в надзоре за своевременным исполнением Конституции и законов. <...> Она ставит прочный заслон организованной преступности, экстремизму, коррупции, контролирует расходование бюджетных средств на национальные проекты и выполнение оборонного заказа», — говорится в поздравлении.
Президент выразил уверенность, что прокуратура продолжит достойно решать ответственные задачи на благо народа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+17 946 / сут.
Умерли
318 тыс.+745 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+26 346 / сут.
- За сутки в России выявили 17 946 случаев COVID-19
- В Нижегородской области застрелили депутата
- Сбежавший в Белоруссию польский военнослужащий рассказал об убийстве более 240 беженцев
- У актера Леонида Куравлева не подтвердили коронавирус
- В ВОЗ отказались приравнивать коронавирус к гриппу
- Власти Екатеринбурга прокомментировали массовую эвакуацию школ
- Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
- Володин: Снятие напряжения в мире зависит от действий США
- В России ограничат наценки на социально значимые продукты в сетевых магазинах
- СМИ: США поставят Украине радиолокационную систему и морское снаряжение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru