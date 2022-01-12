Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником, а также 300-летием создания этой структуры в России. Поздравление от главы государства опубликовано на сайте Кремля.

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Как отметил Путин, на протяжении своей истории прокуратура твердо отстаивает верховенство Закона, правовые устои государства и общества, пишет RT.

«Сегодня прокуратура как единая, централизованная система играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан, в надзоре за своевременным исполнением Конституции и законов. <...> Она ставит прочный заслон организованной преступности, экстремизму, коррупции, контролирует расходование бюджетных средств на национальные проекты и выполнение оборонного заказа», — говорится в поздравлении.

Президент выразил уверенность, что прокуратура продолжит достойно решать ответственные задачи на благо народа.

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ФОТО: РИА Новости
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