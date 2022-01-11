Владимир Путин поздравил с юбилеем актера Хабенского
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актера Константина Хабенского, пожелав ему здоровья и всего наилучшего. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.
11 января артисту исполнилось 50 лет.
Президент подчеркнул, что профессиональный путь актера отмечен яркими успехами в театре и кино. По словам Путина, народный артист России состоялся и как актер, и как талантливый режиссер «с узнаваемым творческим почерком».
Отдельно он выделил благотворительную деятельность артиста, которая, как отметил глава государства, идет «от сердца».
В октябре 2021 года Константина Хабенского назначили на должность художественного руководителя МХТ имени Чехова. На посту он сменил Сергея Женовача.
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