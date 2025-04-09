В выставочном павильоне «Макет Москвы» отметят День космонавтики
В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ приготовили специальную программу ко Дню космонавтики, который отмечают 12 апреля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Владислав Овчинский.
«В этот день лектор Центра "Космонавтика и авиация" Александр Яровитчук расскажет гостям павильона "Макет Москвы" о тайнах и уникальных особенностях различных галактик, продемонстрирует красоту самых больших космических объектов в мире», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Событие начнется в 18:30, посетить его можно без предварительной регистрации. Совместно с Центром «Космонавтика и авиация» также разработана и интерактивная тематическая викторина.
Помимо прочего в рамках программы гостей ждет фотовыставка «Москва космическая» с фотографиями мест столицы, напоминающих о великом прорыве человечества в покорении космоса. Посетить ее бесплатно можно в часы работы павильона до 30 апреля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru