В выставочном павильоне «Макет Москвы» отметят День космонавтики

В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ приготовили специальную программу ко Дню космонавтики, который отмечают 12 апреля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Владислав Овчинский.

«В этот день лектор Центра "Космонавтика и авиация" Александр Яровитчук расскажет гостям павильона "Макет Москвы" о тайнах и уникальных особенностях различных галактик, продемонстрирует красоту самых больших космических объектов в мире», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Событие начнется в 18:30, посетить его можно без предварительной регистрации. Совместно с Центром «Космонавтика и авиация» также разработана и интерактивная тематическая викторина.

Помимо прочего в рамках программы гостей ждет фотовыставка «Москва космическая» с фотографиями мест столицы, напоминающих о великом прорыве человечества в покорении космоса. Посетить ее бесплатно можно в часы работы павильона до 30 апреля.

