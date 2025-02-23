Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

«Сегодня, рискуя жизнью и проявляя отвагу, они отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России», - сказал президент.

Путин также напомнил, что воинская служба в РФ всегда пользовалась особым почетом, а чувства патриотизма воспитываются «историей и передаются из поколения в поколение».

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что День защитника Отечества могут отмечать только те, кто остался в стране в трудный момент, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».