Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем защитника Отечества. Соответствующее видеообращение опубликовано на официальном сайте Кремля.
Отдельное внимание в своей речи российский лидер уделил ветеранам, личному составу и гражданскому персоналу ВС РФ, назвав их «главным героями праздника».
«Сегодня, рискуя жизнью и проявляя отвагу, они отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России», - сказал президент.
Путин также напомнил, что воинская служба в РФ всегда пользовалась особым почетом, а чувства патриотизма воспитываются «историей и передаются из поколения в поколение».
До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что День защитника Отечества могут отмечать только те, кто остался в стране в трудный момент, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru