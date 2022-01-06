«Личный самолет – чепуха»: Священник пожелал россиянам перед Рождеством настоящей веры
Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев посоветовал россиянам не завидовать достатку других, так как материальные вещи – не главное.
Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Рождество - это один из главных праздников в России.
«Рождество, Благовещение и прочие «двунадесятые» праздники, связанные с земной жизнью Иисуса Христа – это, безусловно, самые главные события года, хотя глава всех праздников, конечно, Пасха. Мы движемся к Рождеству через пост, через множество богослужений, читаем пророков, которые проповедовали о Христе, празднуем день рождения Девы Марии», - отметил он.
В канун Рождества отец Андрей пожелал россиянам настоящей веры – и не в материальные блага.
«В первую очередь, желаю веры. Есть много больших вещей, которые достойны зависти или удивления: большой дом, личный самолет, дети, учащиеся в Лондоне – на самом деле, это ничего не значащая чепуха. А вот настоящая крепкая, живая вера, соединяющая человека с Богом – это великое сокровище. Это то горчичное зерно, которое дает меньше всех семян, но из которого вырастает большое дерево. Многое большое станет маленьким и вообще исчезнет, а многое маленькое – превратится в большое», - заключил он.
В 2022 году должна состояться вторая в истории встреча глав православных и католической церквей: патриарха Московского Кирилла и папы Римского Франциска. По словам председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополита Волоколамского Илариона, она, вероятно, пройдет после Пасхи, которую православные отпразднуют 24 апреля.
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