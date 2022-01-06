«Личный самолет – чепуха»: Священник пожелал россиянам перед Рождеством настоящей веры

Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Рождество - это один из главных праздников в России.

«Рождество, Благовещение и прочие «двунадесятые» праздники, связанные с земной жизнью Иисуса Христа – это, безусловно, самые главные события года, хотя глава всех праздников, конечно, Пасха. Мы движемся к Рождеству через пост, через множество богослужений, читаем пророков, которые проповедовали о Христе, празднуем день рождения Девы Марии», - отметил он.

В канун Рождества отец Андрей пожелал россиянам настоящей веры – и не в материальные блага.