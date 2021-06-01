Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей. Обращение было опубликовано на официальном сайте Кремля.
Глава государства отметил, что отмечать этот замечательный праздник стало хорошей традицией для всех регионов страны.
По его словам, сегодня детей ждут праздничные мероприятия, богатая культурная программа, подарки и сюрпризы. Власти Москвы подготовили специальную программу в онлайн и офлан-формате.
Путин подчеркнул, что государство уделяет особое внимание вопросам укрепления семейных ценностей, улучшений демографической ситуации и материальной поддержки семей и детей.
Ранее В Общественной палате России предложили расширить поддержку многодетных семей,
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