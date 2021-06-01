Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей. Обращение было опубликовано на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что отмечать этот замечательный праздник стало хорошей традицией для всех регионов страны.

В Общественной палате высказались за создание отцовского капитала

По его словам, сегодня детей ждут праздничные мероприятия, богатая культурная программа, подарки и сюрпризы. Власти Москвы подготовили специальную программу в онлайн и офлан-формате.

Путин подчеркнул, что государство уделяет особое внимание вопросам укрепления семейных ценностей, улучшений демографической ситуации и материальной поддержки семей и детей.

Ранее В Общественной палате России предложили расширить поддержку многодетных семей,

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:День Защиты ДетейВладимир Путин
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