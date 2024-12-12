Путин поздравил россиян с Днем Конституции России
Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле поздравил с Днем Конституции россиян. Об этом сообщил Telegram-канал Кремля.
По словам главы государства, принятая в 1993 году Конституция во многом определила судьбу страны и ее государственности, послужила основой для российской правовой системы и утвердила ключевые ценности.
Путин подчеркнул, что поправки в Конституцию стали волеизъявлением миллионов соотечественников и показали вектор развития страны и готовность россиян защищать самобытность, традиции, свободы и права.
«На передовой этой борьбы — сильные, мужественные люди, честно и достоверно отражающие происходящие события», — добавил глава государства.
Ранее Путин вручил военному корреспонденту Евгению Поддубному медаль «Золотая Звезда» — знак отличия к званию Героя России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru