Путин поздравил россиян с Днем Конституции России

Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле поздравил с Днем Конституции россиян. Об этом сообщил Telegram-канал Кремля.

Путин вручил военкору Поддубному «Золотую Звезду» Героя России

По словам главы государства, принятая в 1993 году Конституция во многом определила судьбу страны и ее государственности, послужила основой для российской правовой системы и утвердила ключевые ценности.

Путин подчеркнул, что поправки в Конституцию стали волеизъявлением миллионов соотечественников и показали вектор развития страны и готовность россиян защищать самобытность, традиции, свободы и права.

«На передовой этой борьбы — сильные, мужественные люди, честно и достоверно отражающие происходящие события», — добавил глава государства.

Ранее Путин вручил военному корреспонденту Евгению Поддубному медаль «Золотая Звезда» — знак отличия к званию Героя России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:РоссиянеПоздравлениеКонституцияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры