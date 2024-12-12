Путин поздравил россиян с Днем Конституции России

По словам главы государства, принятая в 1993 году Конституция во многом определила судьбу страны и ее государственности, послужила основой для российской правовой системы и утвердила ключевые ценности.

Путин подчеркнул, что поправки в Конституцию стали волеизъявлением миллионов соотечественников и показали вектор развития страны и готовность россиян защищать самобытность, традиции, свободы и права.

«На передовой этой борьбы — сильные, мужественные люди, честно и достоверно отражающие происходящие события», — добавил глава государства.

Ранее Путин вручил военному корреспонденту Евгению Поддубному медаль «Золотая Звезда» — знак отличия к званию Героя России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

