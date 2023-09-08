Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса

Путин назвал Донбасс «многовековым оплотом России», богатой и щедрой «землей тружеников, воинов». Как отметил президент, захват региона был одной из целей нападения Германии на СССР. Однако народ Донбасса начал сопротивление, которое не ослабевало почти 700 дней.

«Пыткам и казням подверглись сотни тысяч партизан, подпольщиков, мирных граждан, детей, а на ключевых рубежах выросли мощные вражеские укрепления ... Сломить такую линию обороны, казалось, было немыслимо сложно, но бойцы Красной Армии выполнили эту задачу, совершили подвиги за гранью возможностей человека», — подчеркнул российский лидер.

Путин обратил внимание на события вокруг Саур-Могилы: курган, ставший «неприступной цитаделью» врага, несколько раз переходил от одной стороны к другой, пишет RT. Но в итоге высота была взята советскими солдатами.

«Уверен, что девять лет назад ... пример солдат Великой Отечественной вел их потомков – ополченцев Донбасса, умножал их отвагу и стойкость в новой схватке с нацизмом, дал ... силы, чтобы отстоять свою землю, свою культуру, язык, наследие», — указал президент.

