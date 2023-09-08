Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса
Президент Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистских захватчиков. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
Путин назвал Донбасс «многовековым оплотом России», богатой и щедрой «землей тружеников, воинов». Как отметил президент, захват региона был одной из целей нападения Германии на СССР. Однако народ Донбасса начал сопротивление, которое не ослабевало почти 700 дней.
«Пыткам и казням подверглись сотни тысяч партизан, подпольщиков, мирных граждан, детей, а на ключевых рубежах выросли мощные вражеские укрепления ... Сломить такую линию обороны, казалось, было немыслимо сложно, но бойцы Красной Армии выполнили эту задачу, совершили подвиги за гранью возможностей человека», — подчеркнул российский лидер.
Путин обратил внимание на события вокруг Саур-Могилы: курган, ставший «неприступной цитаделью» врага, несколько раз переходил от одной стороны к другой, пишет RT. Но в итоге высота была взята советскими солдатами.
«Уверен, что девять лет назад ... пример солдат Великой Отечественной вел их потомков – ополченцев Донбасса, умножал их отвагу и стойкость в новой схватке с нацизмом, дал ... силы, чтобы отстоять свою землю, свою культуру, язык, наследие», — указал президент.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьер Эстонии предложила странам-соседям ввести торговое эмбарго против России
- Новый роман Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин» поступит в продажу 29 сентября
- В Томской области женщина заставила одноклассницу сына извиняться на коленях
- Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса
- Захарова: Попытки разжигания вражды между Россией и Арменией недопустимы
- В Казахстане предотвратили попытку подрыва мавзолея и вооруженное нападение
- Армия России ликвидировала разведгруппу ВСУ на южнодонецком направлении
- Марочко: ВСУ сменили тактику атак на Краснолиманском направлении
- Рогов: ВСУ истощили резервы в Запорожской области и воюют по принципу карусели
- Вертолет компании Aerogulf разбился в море в ОАЭ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru