Путин поздравил россиян с 1 мая
Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Праздником весны и труда, соответствующую телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.
В документе глава государства отметил, что Первомай в России «имеет давнюю и богатую традицию», в основе которой лежит любовь к созидательному труду, а также уважение к профессиональным достижениям специалистов и коллективов.
Российский лидер особо отметил роль крупнейшего отечественного профсоюзного объединения - Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
«Выражая интересы более 20 млн человек, ФНПР выполняет ответственную миссию – участвует в совершенствовании трудового законодательства и механизмов социального партнёрства», - написал он, пожелав всем «успехов, благополучия и всего самого доброго».
Ранее Путин подписал указ, согласно которому пятеро россиян были удостоены звания «Герой Труда РФ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru