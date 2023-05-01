Путин поздравил россиян с 1 мая

В документе глава государства отметил, что Первомай в России «имеет давнюю и богатую традицию», в основе которой лежит любовь к созидательному труду, а также уважение к профессиональным достижениям специалистов и коллективов.

Российский лидер особо отметил роль крупнейшего отечественного профсоюзного объединения - Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

«Выражая интересы более 20 млн человек, ФНПР выполняет ответственную миссию – участвует в совершенствовании трудового законодательства и механизмов социального партнёрства», - написал он, пожелав всем «успехов, благополучия и всего самого доброго».

Ранее Путин подписал указ, согласно которому пятеро россиян были удостоены звания «Герой Труда РФ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

