Путин поздравил российских женщин с 8 марта
Президент Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, который отмечается 8 марта. Видеообращение главы государства опубликовал Кремль.
В поздравлении Путин отметил, что женщины «действительно успевают все», добиваются успехов в разных сферах, вдохновляют мужчин, воплощают чудо рождения новой жизни.
«Дорогие женщины! Мы знаем, что многое в жизни держится именно на вас, на ваших талантах, творческой энергии, любви, предельной ответственности, с которой вы беретесь за любое дело... Мы всегда восторгаемся вашей красотой, нежностью, очарованием», -подчеркнул президент.
Путин пожелал россиянкам успехов, здоровья, благополучия и счастья.
Ранее Владимир Путин поздравил с наступающим Международным женским днем сотрудниц и подопечных центра реабилитации фонда «Защитники Отечества» в Москве.
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