Сотрудников МВД премируют за работу на митингах
Сотрудники министерства внутренних дел получат премии к своему профессиональному дню за работу в праздники, а также на митингах. Соответствующий приказ издан центральным аппаратом МВД. Решение принято главой ведомства Владимиром Колокольцевым.
По 11 тысяч рублей получат сотрудники МВД и федеральные государственные гражданские служащие, по 5 тысяч рублей - гражданский персонал. Как говорится в формулировке приказа, выплата производится для «дополнительного материального стимулирования личного состава и в связи с празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел РФ», передает URA.RU.
Отдельным приказом МВД будет премировано руководство ведомства - начальники и заместители начальников подразделений центрального аппарата, а также начальник отела МВД по федеральной территории «Сириус».
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