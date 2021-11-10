Сотрудников МВД премируют за работу на митингах

Сотрудники министерства внутренних дел получат премии к своему профессиональному дню за работу в праздники, а также на митингах. Соответствующий приказ издан центральным аппаратом МВД. Решение принято главой ведомства Владимиром Колокольцевым.

По 11 тысяч рублей получат сотрудники МВД и федеральные государственные гражданские служащие, по 5 тысяч рублей - гражданский персонал. Как говорится в формулировке приказа, выплата производится для «дополнительного материального стимулирования личного состава и в связи с празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел РФ», передает URA.RU.

Отдельным приказом МВД будет премировано руководство ведомства - начальники и заместители начальников подразделений центрального аппарата, а также начальник отела МВД по федеральной территории «Сириус».

