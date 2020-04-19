Путин поздравил православных россиян с Пасхой
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России со светлым праздником Пасхи, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства напомнил, что вера «во всепобеждающую силу жизни» поддерживает и помогает выдержать тяжелые испытания в любые времена, пишет РИА Новости.
«Великий праздник Пасхи наполняет сердца людей радостью и надеждой (...) Эти непреходящие идеалы и ценности скрепляют наш народ», — цитирует Владимира Путина Газета. ru.
Российский лидер отметил значение Русской православной церкви, а также других христианских конфессий в укреплении нравственных основ общества и приумножении исторического наследия России.
Также президент России пожелал россиянам здоровья.
«В этот светлый, праздничный день от души желаю вам здоровья, успехов и всего наилучшего», — сказал президент.
Ранее протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН рассказал об основных особенностях прошедшей церемонии схождения Благодатного огня в этом году, которая впервые в этом году прошла без паломников и с ограниченным количеством священнослужителей.
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