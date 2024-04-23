Путин поздравил Подносову с назначением на пост председателя Верховного суда РФ
Президент РФ Владимир Путин поздравил Ирину Подносову с тем, что Совет Федерации утвердил её в качестве председателя Верховного суда (ВС) страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Он отметил, что председатель ВС РФ - это не должность, а «важная миссия», так как суд является «важной составляющей всего государственного устройства».
Российский лидер отметил, что Подносова давно работает в судебной системе и прошла «практически все этапы».
«Всё у Вас есть для того, чтобы надёжно осуществлять эту функцию, достойно, на хорошем профессиональном уровне. Я хочу пожелать Вам успехов», - заключил Путин.
Ранее все 167 проголосовавших сенаторов поддержали назначение Ирину Подносовой на должность председателя Верховного суда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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