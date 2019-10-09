Путин поздравил победителей проекта «Цифровой прорыв»

Президент России Владимир Путин поздравил победителей конкурса «Цифровой прорыв», финал которого завершился 27 – 29 сентября. Он поддержал дальнейшее развитие соревнования для молодых специалистов IT-сферы в ходе совещания с кабинетом министров.

«Это очень хорошее мероприятие. Я хочу поздравить всех, кто принял в нем участие и победил», — сказал глава государства.

Итоги проведения конкурса подвёл заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. Он отметил, что по окончании мероприятия перед правительством остаётся ряд задач, которые необходимо выполнить для дальнейшего развития IT-сферы в России. Первая, по его словам, заключается в усиленной работе над проектами, которые были образованы по итогам конкурса, чтобы «эта цепочка не прервалась на конкурсе». Вторая — в содействии практическому внедрению решений, которые были наработаны в ходе конкурса.