Путин поздравил победителей проекта «Цифровой прорыв»
Президент России Владимир Путин поздравил победителей конкурса «Цифровой прорыв», финал которого завершился 27 – 29 сентября. Он поддержал дальнейшее развитие соревнования для молодых специалистов IT-сферы в ходе совещания с кабинетом министров.
«Это очень хорошее мероприятие. Я хочу поздравить всех, кто принял в нем участие и победил», — сказал глава государства.
Итоги проведения конкурса подвёл заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. Он отметил, что по окончании мероприятия перед правительством остаётся ряд задач, которые необходимо выполнить для дальнейшего развития IT-сферы в России. Первая, по его словам, заключается в усиленной работе над проектами, которые были образованы по итогам конкурса, чтобы «эта цепочка не прервалась на конкурсе». Вторая — в содействии практическому внедрению решений, которые были наработаны в ходе конкурса.
Напомним, конкурс «Цифровой прорыв» является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он взял старт 3 апреля и завершился в конце сентября. Основная цель соревнования — подбор новых кадров для цифровой экономики страны. На конкурс было подано около 67 тысяч заявок изо всех регионов России. Участники по итогам соревнования смогут запустить собственный бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, а также пройти дополнительное обучение по специальным программам. Кроме того, их ждёт возможность выиграть приз в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта.
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