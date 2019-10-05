Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

Российский лидер Владимир Путин поздравил педагогов страны с их профессиональным праздником. Официальное поздравление опубликовано 5 октября на сайте Кремля.

«Педагогическое мастерство и мудрость всегда пользовались безграничным уважением в нашей стране. Вы учите быть порядочными и отзывчивыми, поощряете свободу мысли, творчества, научного поиска и сами постоянно развиваетесь, идёте вперёд», — отметил президент России.

Владимир Путин считает, что от профессионализма и самоотдачи учителей зависит качество преподавания в школе, сможет ли российское образование оставаться одним из лучших в мире и обеспечивать для школьников страны равные возможности.

Президент пожелал педагогам успехов. Он также подчеркнул, что самые важные уроки честности, доброты, человечности, и любви к родине преподают именно учителя, пишут Известия.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН поддержал идею введения в школеправил и требований к ученикам, их внешнему виду и поведению.

