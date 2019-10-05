Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Российский лидер Владимир Путин поздравил педагогов страны с их профессиональным праздником. Официальное поздравление опубликовано 5 октября на сайте Кремля.
«Педагогическое мастерство и мудрость всегда пользовались безграничным уважением в нашей стране. Вы учите быть порядочными и отзывчивыми, поощряете свободу мысли, творчества, научного поиска и сами постоянно развиваетесь, идёте вперёд», — отметил президент России.
Владимир Путин считает, что от профессионализма и самоотдачи учителей зависит качество преподавания в школе, сможет ли российское образование оставаться одним из лучших в мире и обеспечивать для школьников страны равные возможности.
Президент пожелал педагогам успехов. Он также подчеркнул, что самые важные уроки честности, доброты, человечности, и любви к родине преподают именно учителя, пишут Известия.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН поддержал идею введения в школеправил и требований к ученикам, их внешнему виду и поведению.
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