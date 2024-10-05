Путин поздравил педагогов России с Днем учителя

«Вы избрали для себя непростую, очень ответственную и благородную миссию, всецело посвящаете себя своим ученикам, стремитесь сделать все, чтобы они выросли достойными людьми, обрели знания, ценности, принципы, которые станут... надежной опорой во взрослой жизни», — подчеркнул Путин в обращении.

Как отметил президент, труд учителя вызывает особое уважение, в нем заложен глубокий созидательный смысл. Путин указал, что Россия всегда отличалась сильной педагогической школой и выразил уверенность, что пример педагогов вдохновляет многих молодых людей выбрать для себя эту специальность.

Российский лидер пожелал успехов, здоровья, счастья учителям и их ученикам, подчеркнув, что достижения и победы последних – «лучшее подтверждение» значимости труда, самоотдачи и душевной щедрости педагогов.

