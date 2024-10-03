Подарок учителю в этом году обойдется россиянам до 1,6 тысячи рублей

Подарочный набор на День учителя из букета цветов и коробки конфет обойдется россиянам в среднем в 1549 рублей, говорится в исследовании сервиса доставки «Купер» и аналитического центра Чек Индекс.

Так, согласно результатам исследования, в сентябре в два раза вырос спрос на цветы и конфеты.

Кроме того, за последние две недели сентября в «Купере» в 1,2 раза вырос спрос на сертификаты. Если же к подарочному набору из цветов и конфет добавить сертификат, то стоимость вырастет до 2549 рублей.

Ранее сообщалось, что россияне планируют потратить на подготовку детей к новому учебному году в среднем 34 752 рубля. При этом большая часть расходов приходится на школьную форму и одежду в целом, на эту категорию родители собираются потратить 8 700 рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

