Путин поздравил патриарха Кирилла в 12-й годовщиной интронизации
1 февраля 202113:17
Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Русской православной церкви патриарха Кирилла с двенадцатой годовщиной интронизации.
При встрече президент подарил настоятелю РПЦ букет белых роз и поинтересовался его настроением.
В ответ патриарх поблагодарил Путина за поздравление, добавив, что находится в добром здравии и хорошем настроении.
Ранее Патриарх Кирилл назвал 2020 год важным уроком для россиян, сообщает Ura.ru.
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- Путин поздравил патриарха Кирилла в 12-й годовщиной интронизации
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru