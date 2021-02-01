Путин поздравил патриарха Кирилла в 12-й годовщиной интронизации

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Русской православной церкви патриарха Кирилла с двенадцатой годовщиной интронизации.

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При встрече президент подарил настоятелю РПЦ букет белых роз и поинтересовался его настроением.

В ответ патриарх поблагодарил Путина за поздравление, добавив, что находится в добром здравии и хорошем настроении.

Ранее Патриарх Кирилл назвал 2020 год важным уроком для россиян, сообщает Ura.ru.


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ФОТО: пресс-служба Администрации Президента России/kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинПатриарх Кирилл
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