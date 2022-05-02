Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Президент Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, который отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан.

Президент Путин поздравил православных россиян с Пасхой

Российский лидер отметил, что этот праздник символизирует приверженность гуманистическим идеалам, благочестию, милосердию, обращает верующих «к истокам ислама, к высоким нравственным ориентирам».

«Опираясь на непреходящие духовные ценности, российские мусульмане вносят достойный вклад в укрепление межнационального мира и согласия в обществе, сохранение культурного многообразия, отстаивание приоритетных интересов нашей страны», — цитирует Путина RT.

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ФОТО: Сайт Кремля
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