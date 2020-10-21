Путин поздравил Михалкова с днём рождения
Президент России Владимир Путин поздравил режиссёра Никиту Михалкова с юбилеем. Видеоконференцию главы государства и деятеля культуры показали в эфире телеканала «Россия 24».
Путин пожелал Михалкову здоровья и творческого долголетия, отметив, что не мог не поздравить режиссёра «даже хотя бы в такой форме, онлайн».
В свою очередь, режиссер поздравил президента с его прошедшим днём рождения, пообещав при личной встрече передать в подарок книгу об истории рода Михалковых. Кроме того, режиссёр пожелал себе и президенту, «чтобы мы как можно реже разочаровывались в людях». В заключение беседы Путин и Михалков подняли бокал шампанского.
Ранее в среду стало известно о присвоении Михалкову звания Героя Труда.
Режиссер 21 октября отмечает свой 75-й день рождения. Праздник Михалков планирует провести в кругу семьи, а официальное празднование он приурочит к декабрьской премьере нового спектакля с участием студентов своей Академии.
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