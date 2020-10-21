Никита Михалков стал Героем труда

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда Никите Михалкову. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Награда присуждена режиссеру за особые заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.

Программу Михалкова «Бесогон» сняли с эфира после цитирования Грефа. Видео

Никита Михалкова 21 октября отмечает юбилей, ему исполняется 75 лет. День рождения режиссер проведет в семейном кругу, официальное празднование он перенес на декабрь, решив приурочить его к премьере нового спектакля с участием студентов своей Киноакадемии, пишут «Известия».


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ФОТО: кадр YouTube
ТЕГИ:КинорежиссёрНикита Михалков
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