Никита Михалков стал Героем труда
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда Никите Михалкову. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Награда присуждена режиссеру за особые заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.
Никита Михалкова 21 октября отмечает юбилей, ему исполняется 75 лет. День рождения режиссер проведет в семейном кругу, официальное празднование он перенес на декабрь, решив приурочить его к премьере нового спектакля с участием студентов своей Киноакадемии, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru