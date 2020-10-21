Никита Михалков стал Героем труда

Никита Михалкова 21 октября отмечает юбилей, ему исполняется 75 лет. День рождения режиссер проведет в семейном кругу, официальное празднование он перенес на декабрь, решив приурочить его к премьере нового спектакля с участием студентов своей Киноакадемии, пишут «Известия».



