Луганск переименуют 9 мая в Ворошиловград

Наименование Луганск город получил в 1990 году.

В соответствии с указом главы ЛНР Леонида Пасечника 2020 года, наименование «Ворошиловград» используется в республике для обозначения памятных событий, связанных с Великой Отечественной войной, таких как День Победы, День памяти и скорби и День освобождения города от фашистских захватчиков, пишет Газета.ru.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что в республике может состояться референдум о вхождении в состав России.

