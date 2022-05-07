Луганск переименуют 9 мая в Ворошиловград
Власти Луганской Народной Республики приняли решение изменить название столицы республики на один день в честь Дня Победы. Луганск станет Ворошиловградом, рассказал представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в Telegram-канале.
Прием, прием! Жители ЛНР и ДНР смогут звонить родным в России через отечественный код мобильной связи
Наименование Луганск город получил в 1990 году.
В соответствии с указом главы ЛНР Леонида Пасечника 2020 года, наименование «Ворошиловград» используется в республике для обозначения памятных событий, связанных с Великой Отечественной войной, таких как День Победы, День памяти и скорби и День освобождения города от фашистских захватчиков, пишет Газета.ru.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что в республике может состояться референдум о вхождении в состав России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 500 / сут.
Умерли
377 тыс.+132 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+8 649 / сут.
- Луганск переименуют 9 мая в Ворошиловград
- Глава Калмыкии пообещал «не замалчивать» подробности о смертельном ДТП с ребенком
- СМИ: В Австрии признали «неприятную правду» насчет российского газа
- Ростуризм опроверг проблему отмены броней в отелях Крыма
- Володин призывает руководство США к ответственности за военные преступления против России
- СК РФ возбудил уголовное дело из-за гибели людей при пожарах под Красноярском
- Посол Киева отреагировал на запрет украинских флагов в ФРГ 8 и 9 мая
- Все параллельно. В России прогнозируют несладкую жизнь кондитерам
- Старовойт успокоил курян по поводу услышанных выстрелов
- СМИ: Минпромторг объяснил, почему в списке параллельного импорта нет табака и алкоголя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru