Луганск переименуют 9 мая в Ворошиловград

Власти Луганской Народной Республики приняли решение изменить название столицы республики на один день в честь Дня Победы. Луганск станет Ворошиловградом, рассказал представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в Telegram-канале.

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Наименование Луганск город получил в 1990 году.

В соответствии с указом главы ЛНР Леонида Пасечника 2020 года, наименование «Ворошиловград» используется в республике для обозначения памятных событий, связанных с Великой Отечественной войной, таких как День Победы, День памяти и скорби и День освобождения города от фашистских захватчиков, пишет Газета.ru.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что в республике может состояться референдум о вхождении в состав России.

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ФОТО: РИА Новости
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