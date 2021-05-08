Путин поздравил иностранных лидеров с 76-ой годовщиной Победы
Владимир Путин направил поздравительные телеграммы главам и гражданам иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины - по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В поздравлениях российский лидер подчеркнул, что в этот день мы с особым чувством гордости и благодарности чтим подвиг наших отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу.
«Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками», – подчеркнул президент России.
Владимир Путин выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закалённые суровыми годами войны, были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных и добрососедских отношений.
Глава российского государства передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, живущим в дружественных странах, пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 329 / сут.
Умерли
113 тыс.+370 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+8 255 / сут.
- Путин поздравил иностранных лидеров с 76-ой годовщиной Победы
- Во Владивостоке проводят проверку из-за вывешенных ко Дню Победы флагов
- На Камчатке пропал вертолет Ми-8
- В московском регионе из-за ветра и дождей ввели «желтый» уровень опасности
- В России выявили новых 8 329 инфицированных коронавирусом
- Новак: Догазификацию в России завершат к 2023 году
- Вспыхнувший на репетиции парада в Уфе танк оказался частным
- Кабмин РФ расширил список проектов с госучастием
- Аналитики дали прогноз по курсу рубля до конца года
- Индия обновила антирекорд по смертности из-за COVID-19 за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru