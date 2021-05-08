Путин поздравил иностранных лидеров с 76-ой годовщиной Победы

Владимир Путин направил поздравительные телеграммы главам и гражданам иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины - по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В поздравлениях российский лидер подчеркнул, что в этот день мы с особым чувством гордости и благодарности чтим подвиг наших отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу.

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«Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками», – подчеркнул президент России.

Владимир Путин выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закалённые суровыми годами войны, были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных и добрососедских отношений.

Глава российского государства передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, живущим в дружественных странах, пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.

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ФОТО: НСН//Андрей Поташой
ТЕГИ:9 маяПобедаПоздравлениеВладимир Путин
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