Путин поздравил иностранных лидеров с 76-ой годовщиной Победы

Владимир Путин направил поздравительные телеграммы главам и гражданам иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины - по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В поздравлениях российский лидер подчеркнул, что в этот день мы с особым чувством гордости и благодарности чтим подвиг наших отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу.