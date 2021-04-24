Более 33 тысяч ветеранов получат по 10 тысяч рублей ко Дню Победы

Издание отмечает, что выплаты получат 33,2 тысячи россиян, принимавших участие в ВОВ и проживающих в настоящее время на территории России и Прибалтики.

ПФР уточняет, что ветераны получат выплаты ко Дню Победы одновременно с пенсией. Средства будут перечислены в соответствии с указом президента России «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы», подписанным в 2019 году.

