Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с днём рождения
Российский лидер Владимир Путин поздравил народного артиста СССР, хореографа Юрия Григоровича с днём рождения. Артисту исполнилось 93 года.
«Вы принадлежите к легендарной когорте выдающихся мастеров, которые своим талантом и вдохновенным, творческим трудом создавали славу русского балета», — отметил президент России.
Путин также подчеркнул, что постановки балетмейстера и хореографа в Большом театре и на других сценических площадках «всегда становятся ярким событием в культурной жизни страны и мира».
Президент пожелал Григоровичу здоровья и успехов.
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