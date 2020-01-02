Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с днём рождения

2 января 202015:32

Российский лидер Владимир Путин поздравил народного артиста СССР, хореографа Юрия Григоровича с днём рождения. Артисту исполнилось 93 года.

«Вы принадлежите к легендарной когорте выдающихся мастеров, которые своим талантом и вдохновенным, творческим трудом создавали славу русского балета», — отметил президент России.

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Путин также подчеркнул, что постановки балетмейстера и хореографа в Большом театре и на других сценических площадках «всегда становятся ярким событием в культурной жизни страны и мира».

Президент пожелал Григоровичу здоровья и успехов.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Кузнецов
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