Путин поздравил граждан страны с Днем России
12 июня 202212:29
Президент Владимир Путин поздравил соотечественников с Днем России. Лидер страны напомнил о важности быть сейчас сплоченными.
Президент подчеркнул, что глубокие чувства патриотизма для россиян священны, отмечает РИА Новости.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил россиян с праздником стихотворением из «Брата 2» на фоне кадров российской военной техники, солдат и ракеты «Сармат», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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12 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru