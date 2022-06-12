Путин поздравил граждан страны с Днем России

Президент Владимир Путин поздравил соотечественников с Днем России. Лидер страны напомнил о важности быть сейчас сплоченными.

Космонавты с МКС поздравили граждан с Днем России

Президент подчеркнул, что глубокие чувства патриотизма для россиян священны, отмечает РИА Новости.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил россиян с праздником стихотворением из «Брата 2» на фоне кадров российской военной техники, солдат и ракеты «Сармат», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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