Космонавты с МКС поздравили граждан с Днем России

По словам Артемьева, значение этого праздника с каждым годом становятся более важными и близкими. Матвеев считает, что граждане России помнят, как много сделали для страны все предыдущие поколения.

Корсаков отметил, что путь, который прошла РФ, показывает, что ее народ умеет творить, созидать, мечтать, не останавливаться на достигнутом.

Космонавты записали обращение в одном из российских модулей. На фоне висел большой флаг России. Специально для поздравления космонавты надели летные костюмы с изображенным на нем флагом РФ.

Напомним, россиян ждут длинные выходные с 11 по 13 июня.

