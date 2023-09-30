Путин поздравил граждан с Днем воссоединения новых регионов с Россией

Путин напомнил, что 30 сентября прошлого года были подписаны договоры о принятии в состав страны четырех новых регионов.

«Миллионы жителей ... сделали свой выбор – быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами, проявили мужество и непреклонный характер», — подчеркнул президент.

По словам Путина, россияне поддержали «свободный и однозначный выбор» соотечественников на Донбассе и в Новороссии, защищая которых страна обеспечивает свою защиту и сражается за суверенитет, духовные ценности и единство. Как отметил президент, все регионы создают вместе общее будущее, впереди большая работа и «реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития» территорий.

Российский лидер отдельно обратился к жителям четырех новых субъектов, поблагодарив их за то, что те сберегли и передали своим детям любовь к Родине, несмотря на трудности.

Ранее Владимир Путин подписал указ о праздновании 30 сентября Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

