Путин поздравил евреев с Новым годом

Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

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Рош ха-Шана – еврейский Новый год, который отмечают в новолуние осеннего месяца тишрей по иудейскому календарю.

В поздравительной телеграмме политик напомнил о празднике, который «призывает верующих к покаянию, дарует им радость и надежду».

Российский лидер добавил, что поддерживающие традиции российские евреи вносят вклад в сохранение культурного многообразия страны.

Путин пожелал отмечающим праздник здоровья, душевного тепла и энергии.

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ФОТО: РИА Новости
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