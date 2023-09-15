Путин поздравил евреев с Новым годом
15 сентября 202310:13
Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Рош ха-Шана – еврейский Новый год, который отмечают в новолуние осеннего месяца тишрей по иудейскому календарю.
В поздравительной телеграмме политик напомнил о празднике, который «призывает верующих к покаянию, дарует им радость и надежду».
Российский лидер добавил, что поддерживающие традиции российские евреи вносят вклад в сохранение культурного многообразия страны.
Путин пожелал отмечающим праздник здоровья, душевного тепла и энергии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин рассказал, как преображаются территории у станций БКЛ
- Певец Стас Пьеха рассказал о смерти бабушки
- Издатели показали обложку новой книги Виктора Пелевина
- Путин поздравил евреев с Новым годом
- Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
- Россиянина приговорили к 12,5 года колонии за контрабанду в США изделий для ракет
- В школе на Чукотке произошла вспышка кишечной инфекции
- СМИ: Армия России ударила по месту хранения ракет Storm Shadow под Хмельницким
- Трамп заявил, что может спасти США, которые «катятся в ад»
- Глава МИД Чехии: Киев ощутит себя преданным при заключении навязанного мира
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru