Путин поздравил евреев с Новым годом

Рош ха-Шана – еврейский Новый год, который отмечают в новолуние осеннего месяца тишрей по иудейскому календарю.

В поздравительной телеграмме политик напомнил о празднике, который «призывает верующих к покаянию, дарует им радость и надежду».

Российский лидер добавил, что поддерживающие традиции российские евреи вносят вклад в сохранение культурного многообразия страны.

Путин пожелал отмечающим праздник здоровья, душевного тепла и энергии.