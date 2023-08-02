Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Президент России поздравил бойцов и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником

В Пентагоне не довольны работой военно-промышленного комплекса США

Спрос на препараты для прерывания беременности в России за прошлый год вырос до 60%

В четырех регионах России прогнозируются обильные дожди

Более половины россиян не против переезда в другой город страны