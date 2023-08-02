Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем Воздушно-десантных войск, отметив мужество и отвагу десантников в ходе специальной военной операции. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
Как отметил президент, многие поколения солдат и офицеров ВДВ, которые достойно выполняли долг и хранили верность боевому братству, вписали яркие страницы в «героическую летопись Вооруженных Сил».
«Сегодня эти ратные, патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в специальной военной операции. Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер, плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию», — подчеркнул Путин.
Президент выразил уверенность, что десантники продолжат твердо стоять на страже национальных интересов, пишет Ura.ru.
Ранее Владимир Путин поздравил поздравил военнослужащих, ветеранов и всех россиян с Днем Военно-морского флота, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автомобиль врезался в ворота посольства России в Кишиневе
- Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
- В МИД заявили, что Украина де-юре остается в составе СНГ
- Пентагон: СВО показала неспособность американского ВПК работать на нужном уровне
- Минфин: Введение накопительной пенсии изменило модель поведения граждан
- СМИ: В 2022 году спрос на препараты для прерывания беременности вырос на 50-60%
- Два человека погибли при крушении частного гидросамолета под Красноярском
- В России предложили ввести штрафы за вождение электросамокатов в нетрезвом виде
- МЧС предупредило о подтоплениях в четырех регионах Сибири и Дальнего Востока
- Портовая инфраструктура под Одессой горит после взрывов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru