Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем Воздушно-десантных войск, отметив мужество и отвагу десантников в ходе специальной военной операции. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Путин поздравил россиян с Днём Военно-морского флота

Как отметил президент, многие поколения солдат и офицеров ВДВ, которые достойно выполняли долг и хранили верность боевому братству, вписали яркие страницы в «героическую летопись Вооруженных Сил».

«Сегодня эти ратные, патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в специальной военной операции. Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер, плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию», — подчеркнул Путин.

Президент выразил уверенность, что десантники продолжат твердо стоять на страже национальных интересов, пишет Ura.ru.

Ранее Владимир Путин поздравил поздравил военнослужащих, ветеранов и всех россиян с Днем Военно-морского флота, напоминает RT.

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ФОТО: kremlin.ru
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