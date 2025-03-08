«Девочковый восторг!»: Ася Зеленая 8 марта будет ловить женскую энергию

«Обычно я никак не отмечаю 8 марта, во всяком случае, нарочно к нему никогда не готовлюсь. Мне, безусловно, приятно получать и поздравления, и сопутствующие комплименты внутри этого дня, как, впрочем, и в любой другой день. Чувствовать себя в центре внимания и дарить это внимание другим – это же здорово в любой момент времени, правда? Но конкретно 8 марта мне доставляет отдельное удовольствие ловить женскую коллективную энергию. Идешь по улице, все девчонки друг к другу улыбаются, все друг друга поздравляют. Это вызывает у меня исключительно девочковый восторг», - сказала собеседница НСН.

Сама артистка, в свою очередь, встретит 8 марта на сцене в Новосибирске во время концерта «Пневмослона».

«На это 8 марта я в подарок не жду ничего, потому что в этот день я буду выступать с «Пневмослоном» в славном городе Новосибирске. И, разумеется, лучшее, что может принести этот день - это счастливые улыбки наших потрясающих слушателей. Подарки от нематериальных до материальных – это очень-очень приятно, вне зависимости от того, будет ли это сюрпризом», - отметила Зеленая.

Ранее лидер группы «Мураками» Диляра Вагапова заявила в интервью НСН, что Международный женский день – это праздник, который напоминает о приходе весны.

