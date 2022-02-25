Путин повысил пенсии военным пенсионерам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ежемесячная доплата к пенсиям военных пенсионеров будет отсчитываться с 1 января 2022 года.

Ежемесячную доплату получат военные пенсионеры и приравненные к ним лица, в том числе служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии, и пожарные.

Ранее Путин подписал закон об индексации страховых пенсий в 2022 году выше уровня инфляции — на 8,6%.

