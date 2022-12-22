Путин потребовал выстроить в стране систему поддержки молодёжи
Президент России Владимир Путин заявил, что система поддержки молодежи должна действовать по всей стране, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе заседания Госсовета он отметил, что возможность свободно пользоваться этой системой следует обеспечить абсолютно всем молодым людям.
«Чтобы они имели возможность получать качественное разностороннее образование, устроиться на интересную работу, чувствовали заботу государства при рождении детей и в приобретении жилья», - указал глава государства.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении замглавы Минобрнауки России Григория Гурова председателем правления общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи, сообщает RT.
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