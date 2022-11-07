Путин поручил представить предложения по созданию молодежного экодвижения
Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения, сообщает пресс-служба Кремля.
В документе говорится, что поручение дано администрации президента и Росмолодежи, срок исполнения до 1 декабря 2022 года.
Ответственными назначены первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.
Ранее Путин поручил администрации до 1 декабря 2022 года направить в правительство предложения по развитию туризма, которые были подготовлены губернаторами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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