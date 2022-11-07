Путин поручил представить предложения по созданию молодежного экодвижения

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения, сообщает пресс-служба Кремля.

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В документе говорится, что поручение дано администрации президента и Росмолодежи, срок исполнения до 1 декабря 2022 года.

Ответственными назначены первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

Ранее Путин поручил администрации до 1 декабря 2022 года направить в правительство предложения по развитию туризма, которые были подготовлены губернаторами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Участники митинга против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге / РИА Новости // Александр Гальперин
ТЕГИ:РосмолодежьМолодежьВладимир Путин
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