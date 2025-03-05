Путин потребовал от МВД пресекать каналы нелегальной миграции
5 марта 202514:07
Концепция государственной миграционной политики должна быть принята в 2025 году, как можно быстрее, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД.
Глава государства также потребовал от МВД пресекать каналы нелегальной миграции.
Кроме того, российский лидер отметил, что России нужно привлекать в страну разделяющих ее ценности иностранцев.
Ранее проект закона о штрафах до 300 тысяч рублей за нарушение норм аренды жилья мигрантами внесли на рассмотрение в Госдуму, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru