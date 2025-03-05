Путин потребовал от МВД пресекать каналы нелегальной миграции

Глава государства также потребовал от МВД пресекать каналы нелегальной миграции.

Кроме того, российский лидер отметил, что России нужно привлекать в страну разделяющих ее ценности иностранцев.

Ранее проект закона о штрафах до 300 тысяч рублей за нарушение норм аренды жилья мигрантами внесли на рассмотрение в Госдуму, напоминает RT.

