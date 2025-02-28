Власти Вологодской области запретили привлекать мигрантов на стройки
Запрет на привлечение мигрантов на строительные работы ввели в Вологодской области. Соответствующее постановление главы региона опубликовано на правительственном портале правовой информации.
В документе отмечается, что хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на территории области, запрещено привлекать иностранцев, работающих на основании патентов, по отдельным видам деятельности. Ограничения касаются сфер монтажа промышленных машин и оборудования, строительства жилых или нежилых зданий, инженерных сооружений, разбора и сноса строений, подготовки стройплощадки. Также запрет введен в производстве электромонтажных, строительно-монтажных, штукатурных, кровельных, отделочных и других специализированных строительных работ.
Ранее жители Череповца пожаловались на завоз шести тысяч мигрантов на строительство производства железорудных окатышей на металлургическом комбинате. В ответ глава Вологодской области Георгий Филимонов отметил, что власти усилят контроль в местах массового пребывания иностранных рабочих, ограничат завоз мигрантов и виды осуществляемых ими работ.
Между тем в России вступил в действие режим высылки в отношении иностранцев, находящихся на территории страны и не имеющих законных оснований для пребывания либо проживания в РФ, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru