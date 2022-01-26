Две новые организации внесены в реестр СМИ-иноагентов

Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов две новые организации - ООО ИД «Новая глава» и ООО «ЛПНМ» (выполняют функции иноагентов). Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Отмечается, что создатели этих организаций - Алина и Андрей Григорьевы, Максим Заговора (выполняют функции иноагентов) - уже были ранее внесены в реестр.

Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. Закон, в частности, ввел понятие СМИ-иноагент, на основании этого закона СМИ, получающее зарубежное финансирование, может быть признано иноагентом.

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ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
ТЕГИ:ИноагентыМинюст РФ
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