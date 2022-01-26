Две новые организации внесены в реестр СМИ-иноагентов

Отмечается, что создатели этих организаций - Алина и Андрей Григорьевы, Максим Заговора (выполняют функции иноагентов) - уже были ранее внесены в реестр.

Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. Закон, в частности, ввел понятие СМИ-иноагент, на основании этого закона СМИ, получающее зарубежное финансирование, может быть признано иноагентом.