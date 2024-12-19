Путин потребовал от авиакомпаний прекратить практику отказа от льгот на билеты

Президент заявил, что авиакомпании злоупотребляют льготами для многодетных семей, заменяя государственные скидки своими.

По словам российского лидера, такая практика должна быть прекращена, а льгота в 50% от тарифа обеспечена не позднее февраля.

Ранее стало известно, что за 11 месяцев количество полетов в верхнем воздушном пространстве России выросло на 6,3%, напоминает RT.

