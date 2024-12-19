Путин потребовал от авиакомпаний прекратить практику отказа от льгот на билеты
19 декабря 202414:06
Президент России Владимир Путин потребовал от авиакомпаний прекратить практику отказа от льгот на билеты путем манипуляций с тарифами.
Президент заявил, что авиакомпании злоупотребляют льготами для многодетных семей, заменяя государственные скидки своими.
По словам российского лидера, такая практика должна быть прекращена, а льгота в 50% от тарифа обеспечена не позднее февраля.
Ранее стало известно, что за 11 месяцев количество полетов в верхнем воздушном пространстве России выросло на 6,3%, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru