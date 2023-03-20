Путин потребовал оперативно пресекать попытки «раскачать» общество

Выступая на расширенном заседании коллегии МВД он указал, что следует оперативно пресекать различные попытки «раскачать» общество - провокации, незаконные уличные акции, распространение экстремистской идеологии.

«К этой работе надо активнее подключать представителей религиозных конфессий, молодёжных и других общественных организаций», - сказал глава государства.

Ранее Путин заявил о необходимости противодействовать всей «мрази», продвигающей сепаратизм и ксенофобию для раскола общества в России, сообщает RT.

