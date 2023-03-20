Путин потребовал оперативно пресекать попытки «раскачать» общество
Президент РФ Владимир Путин заявил, что единство и сплочённость общества всегда были и остаются силой России, которые помогают ей преодолевать любые трудности и испытания, сообщает пресс-служба Кремля.
Выступая на расширенном заседании коллегии МВД он указал, что следует оперативно пресекать различные попытки «раскачать» общество - провокации, незаконные уличные акции, распространение экстремистской идеологии.
«К этой работе надо активнее подключать представителей религиозных конфессий, молодёжных и других общественных организаций», - сказал глава государства.
Ранее Путин заявил о необходимости противодействовать всей «мрази», продвигающей сепаратизм и ксенофобию для раскола общества в России, сообщает RT.
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