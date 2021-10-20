Путин потребовал не занижать данные о COVID-19 в регионах

Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы региональные власти не занижали данные статистики по коронавирусной инфекции. Он назвал такого рода практику «опасной и безответственной». Об этом глава государства заявил на совещании с членами кабинета министров в режиме видеоконференции.

Как подчеркнул Путин, реальная, объективная картина всё равно отслеживается по статистике госпитализаций, а также по уровню смертности. Президент отметил, что высокие показатели заболеваемости не означают, что региональные власти плохо работают. По его словам, негативная статистика может расти в связи с увеличением уровня тестирования и выявляемости заболевания.

В связи с этим президент потребовал совершенствовать и расширять тестирование, что позволит обеспечить самоизоляцию заражённых, людей, которые с ними контактировали, тем самым разрывая цепочку распространения инфекции.

В целом ситуацию с коронавирусом в России Владимир Путин охарактеризовал как сложную.

