Путин потребовал не занижать данные о COVID-19 в регионах
Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы региональные власти не занижали данные статистики по коронавирусной инфекции. Он назвал такого рода практику «опасной и безответственной». Об этом глава государства заявил на совещании с членами кабинета министров в режиме видеоконференции.
Как подчеркнул Путин, реальная, объективная картина всё равно отслеживается по статистике госпитализаций, а также по уровню смертности. Президент отметил, что высокие показатели заболеваемости не означают, что региональные власти плохо работают. По его словам, негативная статистика может расти в связи с увеличением уровня тестирования и выявляемости заболевания.
В связи с этим президент потребовал совершенствовать и расширять тестирование, что позволит обеспечить самоизоляцию заражённых, людей, которые с ними контактировали, тем самым разрывая цепочку распространения инфекции.
В целом ситуацию с коронавирусом в России Владимир Путин охарактеризовал как сложную.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru