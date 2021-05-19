Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству атомных блоков в Китае
Президенты России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин по видеосвязи дали старт началу строительства четырех новых блоков Тяньваньской АЭС и АЭС «Сюйдапу» в Китае.
«Начинайте работу», - сказал Путин.
С участием РФ в КНР уже построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR, передает РИА Новости. Страны также работают совместно над проектом строящегося в Китае энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600.
Ранее китайские власти призвали Японию пересмотреть решение об утилизации воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Эколог Сергей Грибалев заявил НСН, что сброс воды с АЭС в океан может привести к мутации живых организмов, уменьшению озонового слоя и гибели сельского хозяйства на Земле.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+7 920 / сут.
Умерли
117 тыс.+390 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 561 / сут.
- Двое лётчиков погибли в результате крушения военного самолёта в Белоруссии
- Страны ЕС разрешат въезд туристам с одобренными в союзе вакцинами
- В московском кафе подрались граждане Киргизии и Таджикистана
- Госдума ввела ответственность для журналистов за цитирование «несуществующих СМИ»
- Самый большой в мире айсберг отделился от Антарктиды
- Четыре человека пострадали из-за непогоды в Петербурге
- Евровидение: Манижа выглядит, как «агрессивный красный панк»
- Москалькова взяла под личный контроль дело о компенсации за снос домов в Красноярском крае
- Госдума увеличила в 10 раз штрафы за разглашение персональных данных россиян
- Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству атомных блоков в Китае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru