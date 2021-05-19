Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству атомных блоков в Китае

Президенты России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин по видеосвязи дали старт началу строительства четырех новых блоков Тяньваньской АЭС и АЭС «Сюйдапу» в Китае.

«Начинайте работу», - сказал Путин.

«Непрогнозируемый ужас». Эколог о последствиях сброса воды из «Фукусимы» в океан

С участием РФ в КНР уже построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR, передает РИА Новости. Страны также работают совместно над проектом строящегося в Китае энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600.

Ранее китайские власти призвали Японию пересмотреть решение об утилизации воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Эколог Сергей Грибалев заявил НСН, что сброс воды с АЭС в океан может привести к мутации живых организмов, уменьшению озонового слоя и гибели сельского хозяйства на Земле.


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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:АЭССи ЦзиньпинВладимир Путин
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