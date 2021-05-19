Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству атомных блоков в Китае

С участием РФ в КНР уже построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR, передает РИА Новости. Страны также работают совместно над проектом строящегося в Китае энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600.

Ранее китайские власти призвали Японию пересмотреть решение об утилизации воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Эколог Сергей Грибалев заявил НСН, что сброс воды с АЭС в океан может привести к мутации живых организмов, уменьшению озонового слоя и гибели сельского хозяйства на Земле.



