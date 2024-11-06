Путин постановил провести в 2026 году мероприятия к 80-летию Жириновского
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в 2026 году будут организованы мероприятия, посвященные празднованию 80-летия основателя ЛДПР Владимира Жириновского.
В документе, который опубликован на официальном портале павовой информации, говорится, что в организационный комитет по подготовке мероприятий включены действующий лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр культуры Ольга Любимова, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев и другие.
«Назначить председателем организационного комитета предсмедателя Госдумы Вячеслава Володина», - отмечается в указе.
Ранее координатор Воронежского регионального отделения ЛДПР по идеологической работе Даниил Рязанцев заявил, что в Воронеже неизвестные разрушили Аллею памяти Жириновского, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru