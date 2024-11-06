Путин постановил провести в 2026 году мероприятия к 80-летию Жириновского

В документе, который опубликован на официальном портале павовой информации, говорится, что в организационный комитет по подготовке мероприятий включены действующий лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр культуры Ольга Любимова, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев и другие.

«Назначить председателем организационного комитета предсмедателя Госдумы Вячеслава Володина», - отмечается в указе.

Ранее координатор Воронежского регионального отделения ЛДПР по идеологической работе Даниил Рязанцев заявил, что в Воронеже неизвестные разрушили Аллею памяти Жириновского, сообщает RT.