Путин посоветовал критиковавшим СВО артистам думать, прежде чем говорить

Президент России Владимир Путин прокомментировал высказывания ряда деятелей культуры, критиковавших спецоперацию на Украине. Глава государства в пятницу выступает на Санкт-Петербургском международном культурном форме.

Путин создал Национальный центр исторической памяти

По словам Путина, актерам и музыкантам, допускавшим эмоциональные высказывания о спецоперации, нужно думать, прежде чем говорить.

«Голова это ведь не только инструмент, чтобы говорить, но и для того, чтобы думать», - сказал президент.

У критиковавших СВО деятелей культуры есть право иметь точку зрения, однако мнение народа - объективный фактор, подчеркнул глава государства.

Ранее Путин выразил уверенность, что, несмотря на все попытки, отменить русскую культуру невозможно, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:МузыкантыАктерыСпецоперацияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры