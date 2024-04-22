«Льготы и почет»: Союз журналистов и Минцифры разрабатывают звание для военкоров
Разрабатываемый специальный статус для военкоров могут назвать «Ветеран военной журналистики», заявил НСН Владимир Соловьев.
В случае законодательного утверждения статуса для журналистов, работающих в зоне боевого столкновения, он будет давать те же льготы, что и «Ветеран труда» или «Участник боевых действий», рассказал НСН председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Ранее стало известно, что после гибели военкора «Известий» Семена Еремина в Госдуме и Общественной палате предложили уравнять в правах журналистов, находящихся в зоне СВО, с военными. Депутат Андрей Альшевских сказал «Известиям», что журналисты, находящиеся в зоне боевых действий, должны получать такие же льготы и выплаты, как и солдаты. Соловьев в свою очередь рассказал о разработке нового статуса для военкоров.
«Не раз мы об этом думали и говорили, я даже задавал вопрос президенту Путину. Он тогда сказал, что так делать не надо, потому что журналисты не имеют права держать в руках оружие. Он заверил, что мы придумаем что-то другое. После этого мы долго обсуждали различные варианты поддержки военкоров: как редакция должна их поддерживать, как в случае гибели выплачивается два миллиона и другие меры. Сейчас мы с Минцифры уже несколько месяцев разрабатываем специальный статус, который, возможно, будет называться «Ветеран военной журналистики». Если этот статус утвердят законодательно, то он будет давать такие же льготы, как и «Ветеран труда» или «Участник боевых действий». Трудно сказать, когда будет принято решение, возможно, уже в этом году, но нужно еще несколько месяцев для решения вопросов, связанных с финансированием, потому что все ветераны должны получать прибавку к пенсии и так далее. Минфин должен утвердить все эти цифры, они пока не установлены, но, судя по всему, будут небольшими, но в любом случае такой статус – почет и уважение», - сказал собеседник НСН.
Военкор Еремин погиб 19 апреля. По данным Следственного комитета России, журналист снимал репортаж на запорожском направлении, когда беспилотник ВСУ нанес «прицельный и целенаправленный» удар, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Военкор погиб на месте.
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