Путин посмертно наградил Орденом Мужества ополченца ДНР Моторолу

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, Павлов был удостоен награды «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению прав и свобод соотечественников».

Один из командиров ополчения ДНР Арсен Павлов погиб 16 октября 2016 года при взрыве в лифте дома в центре Донецка, сообщает RT.