Путин посмертно наградил 19-летнюю девушку-волонтера за помощь пожилым людям
Российский президент Владимир Путин посмертно наградил 19-летнюю девушку-волонтера из Ульяновска, помогавшую пожилым людям в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что девушка из Ульяновской области Светлана Анурьева награждена Орденом Пирогова за самоотверженность в борьбе с коронавирусом. Соответствующий указ подписал Путин.
По данным агентства, девушка работала волонтером, доставляя продукты одиноким пожилым людям. В начале мая девушке врачи поставили диагноз неоперабельный рак четвертой степени. Выписавшись из больницы, она продолжила помогать пенсионерам. Светлана умерла в конце мая.
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