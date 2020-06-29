Путин посмертно наградил 19-летнюю девушку-волонтера за помощь пожилым людям

Российский президент Владимир Путин посмертно наградил 19-летнюю девушку-волонтера из Ульяновска, помогавшую пожилым людям в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что девушка из Ульяновской области Светлана Анурьева награждена Орденом Пирогова за самоотверженность в борьбе с коронавирусом. Соответствующий указ подписал Путин.

По данным агентства, девушка работала волонтером, доставляя продукты одиноким пожилым людям. В начале мая девушке врачи поставили диагноз неоперабельный рак четвертой степени. Выписавшись из больницы, она продолжила помогать пенсионерам. Светлана умерла в конце мая.



