Путин посетовал на слабое финансирование первичного звена медицины
Президент России Владимир Путин заявил о недостаточном финансировании в рамках нацпроекта «Здравоохранение» первичного звена. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Калининградской области.
Президент указал, что на нацпроект до 2024 будет выделено 1,3 трлн рублей, однако на первичное звено будет потрачено только 237 млрд рублей, что, считает Путин, маловато.
Глава государства отметил, что в основном деньги выделяются на борьбу с онкологическими заболеваниями, а также финансирование федеральных и межрегиональных центров, тогда как обычный гражданин в 85% случаев лечится не от рака, а ходит районную поликлинику или межрайонное учреждение.
В свою очередь министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что для ведомства вопрос увеличения финансирования первичного звена медицины является приоритетным, сообщает Газета.ру.
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