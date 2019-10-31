Минздрав обвинили в подтасовке майских указов за счет врачей

Глава «Лиги защиты врачей» также отметил катастрофическое положение, которое сложилось в российской системе здравоохранения, особенно с нагрузкой и зарплатами врачей.

«По отчетности по выполнению Майских указов – это уже постоянный разговор, этим отчетам уже давно никто не верит. Каждый раз врачам рассказывают, как им повысили зарплату, а они в ответ просто смеются. Мы понимаем, что выполнение этих указов происходит в основном двумя путями: реальным увеличением нагрузки, когда увольняется один врач, а второго заставляют выполнять его работу и дают часть зарплаты уволившегося. И второй метод, основной, это просто сокрытие показателей. Потому что у нас никто не знает, где какие существуют реальные зарплаты, у нас даже законодательно допущена в системе здравоохранения, что фиксируется только маленькая часть зарплаты, которая определяется в договоре. А все остальное – это на волю руководства. Главврач по собственной инициативе может добавлять зарплату сотруднику, а может и не добавлять. Зависит от того, как он к нему относится. Это называется стимулирующими выплатами, но фактически это способ вот так произвольно решать вопросы оплаты. В этом вся проблема. Пока у нас не будет четко фиксирована зарплата врачей, пока врач будет изначально понимать, какая у него конкретно будет зарплата, говорить вообще не о чем», - сказал Семён Гальперин.

Выход, по мнению эксперта, из сложившейся ситуации есть, однако неясно, пойдет ли Минздрав на подобные шаги.

«Врачам нужно дать право договариваться с работодателем о том, какую зарплату они хотят иметь. Сейчас врачи такого права не имеют. Впрочем, у нас врачи не имеют многих прав: они не имеют права на забастовку, в отличие от своих европейских коллег, не имеют права сами определять в своем сообществе правила работы и стандарты лечения, так как это у нас регулируется Минздравом, и так далее. Поэтому, я думаю, что мы еще долго будем слушать бравурные отчеты Минздрава о том, как все у нас хорошо, и потихоньку посмеиваться над этими заключениями и отчетами», - резюмировал он.

Согласно приведенным Скворцовой данным, сильнее всего от оттока врачей страдаю Бурятия, Новосибирская и Томская области.

Ранее в эфире НСН фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков заявил, что к концу 2019 года Россия может столкнуться с массовым увольнением врачей, которые таким образом выразят недовольство своим положением и состоянием системы здравоохранения в стране.

