Минздрав обвинили в подтасовке майских указов за счет врачей
Глава «Лига защиты врачей» в интервью НСН рассказал, как можно улучшить ситуацию с дефицитом врачей в стране.
Большинство российских регионов испытывает дефицит врачей, заявила 31 октября глава Минздрава Вероника Скворцова. По ее словам, массовые увольнения медиков обусловлены социальными причинами и низким уровнем заработной платы. При этом в целом по стране врачей стало больше на 0,07%, подчеркнула министр.
В эфире НСН президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин заявил, что отчеты Минздрава не имеют ничего общего с действительностью, так как не учитывают множество ключевых факторов.
«К статистике Минздрава уже давно никто серьезно не относится. Где-то с 2011-2012 года никакую реальность эта статистика не отражет. Это отчеты, которые подаются для того, чтобы показать, что что-то делается. По поводу прироста врачей у нас каждый раз выдается какая-то непонятная цифра. То есть, все знают, что врачей катастрофически не хватает по стране, но сколько конкретно не хватает, посчитать невозможно, поскольку у нас ставки заняты иногда по полторы, иногда по две, а кроме этого есть еще и внешнее совместительство, которое тоже никто не учитывает. Это занятые врачи. А дальше у нас идет потребность по вакантным должностям. Мы не знаем, что учитывает Минздрав: только вакантные ставки или ставки, которые совмещаются, зачастую, сверх возможных и допустимых нагрузок. Более того, чтобы сократить дефицит врачей в какой-то клинике достаточно сократить именно вакантные ставки. Это тоже такой механизм. И не ясно, как Минздрав в этом случае решает эти проблемы. Мы знаем, что врачи постоянно настолько недовольны ситуация в здравоохранении, что они уходят. Те, кто может, уходит в коммерческое здравоохранение, но часто уходят и вообще из специальности. Молодые специалисты часто уезжают работать за границу», - пояснил он.
Глава «Лиги защиты врачей» также отметил катастрофическое положение, которое сложилось в российской системе здравоохранения, особенно с нагрузкой и зарплатами врачей.
«По отчетности по выполнению Майских указов – это уже постоянный разговор, этим отчетам уже давно никто не верит. Каждый раз врачам рассказывают, как им повысили зарплату, а они в ответ просто смеются. Мы понимаем, что выполнение этих указов происходит в основном двумя путями: реальным увеличением нагрузки, когда увольняется один врач, а второго заставляют выполнять его работу и дают часть зарплаты уволившегося. И второй метод, основной, это просто сокрытие показателей. Потому что у нас никто не знает, где какие существуют реальные зарплаты, у нас даже законодательно допущена в системе здравоохранения, что фиксируется только маленькая часть зарплаты, которая определяется в договоре. А все остальное – это на волю руководства. Главврач по собственной инициативе может добавлять зарплату сотруднику, а может и не добавлять. Зависит от того, как он к нему относится. Это называется стимулирующими выплатами, но фактически это способ вот так произвольно решать вопросы оплаты. В этом вся проблема. Пока у нас не будет четко фиксирована зарплата врачей, пока врач будет изначально понимать, какая у него конкретно будет зарплата, говорить вообще не о чем», - сказал Семён Гальперин.
Выход, по мнению эксперта, из сложившейся ситуации есть, однако неясно, пойдет ли Минздрав на подобные шаги.
«Врачам нужно дать право договариваться с работодателем о том, какую зарплату они хотят иметь. Сейчас врачи такого права не имеют. Впрочем, у нас врачи не имеют многих прав: они не имеют права на забастовку, в отличие от своих европейских коллег, не имеют права сами определять в своем сообществе правила работы и стандарты лечения, так как это у нас регулируется Минздравом, и так далее. Поэтому, я думаю, что мы еще долго будем слушать бравурные отчеты Минздрава о том, как все у нас хорошо, и потихоньку посмеиваться над этими заключениями и отчетами», - резюмировал он.
Согласно приведенным Скворцовой данным, сильнее всего от оттока врачей страдаю Бурятия, Новосибирская и Томская области.
Ранее в эфире НСН фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков заявил, что к концу 2019 года Россия может столкнуться с массовым увольнением врачей, которые таким образом выразят недовольство своим положением и состоянием системы здравоохранения в стране.
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